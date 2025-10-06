ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة احتفالية لطلاب الكشافة بمنوف

شارك وليد سالم رئیس مرکز ومدينة منوف، في محافظة المنوفية طلاب الكشافة البحرية بمدرسة عبد الواحد القارح بمنوف في مسيره احتفالية جابت شوارع مدينه منوف حاملين اعلام جمهورية مصر العربية فى جو من السعاده والفرحة ، احتفالا بيوم النصر العظيم ووصلت المسيره إلى النصب التذكاري لشهداء اكتوبر من ابطال مركز ومدينة منوف حيث تم عزف النشيد الوطني امام النصب التذكاري لشهداء اكتوبر ،، بحضور نائبه سعيد ابو السعود.

يأتي ذلك في اطار الاحتفالات بانتصار السادس اكتوبر العظيم يوم العزه والكرامه يوم استرداد الارض ، وبمناسبة مرور ٥١ عام على هذا الانتصار المجيد.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الذكرى فخر لكل مصرى وطني ، ودليل على تصميم وعزيمة المصرى على الانتصار والنجاح ، وقدرته على الوقوف بعد الانكسار ، وتحويل الهزيمة إلى نصر عظيم.