محافظات

إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ 38 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 2354 مترًا مربعًا من المباني، و495 فدانًا وقيراطًا و4 أسهم من الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

الحفاظ على أراضي الدولة من أي تعديات

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات مجلس الوزراء، بشأن التصدي لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة من أي تعديات أو استغلال غير قانوني.

 تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم

وأشار إلى أن حملات الإزالة نفذت في نطاق 7 مراكز هي: الفتح، أسيوط، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، صدفا، والغنايم، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم ودون تهاون.

وأوضح المحافظ أن تفاصيل الإزالات شملت تنفيذ إزالات لعدد 23 حالة تعدي متغيرات مكانية وتقنين تعمير بمركز أسيوط، و8 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، إلى جانب حالتي إزالة فورية لأراضي زراعية بمركز الفتح، فضلاً عن إزالة عدد من الحالات لمتغيرات مكانية وأراضي زراعية بمراكز القوصية وساحل سليم وصدفا والغنايم، بالإضافة إلى حالة تعدي فوري لمتغيرات مكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على استمرار حملات الإزالة بكل قوة في جميع مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في أراضيها وثرواتها مضيفًا أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية اللتين أُجريتا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في إطار خطة متكاملة تستهدف القضاء على جميع أشكال التعديات واستعادة حق الدولة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم  (16528).

أسيوط تنفيذ 38 حالة إزالة الأراضي الزراعية أملاك الدولة المتغيرات المكانية الموجة الـ27 لإزالة التعديات المرحلة الثالثة

