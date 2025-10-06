معتصم سالم: بيراميدز يسعى لحصد جميع الألقاب المحلية والقارية

أعرب معتصم سالم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الجيش الرواندي بثلاثية نظيفة في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي بثلاثية نظيفة على ستاد الدفاع الجوي ، أمس الأحد 5 أكتوبر 2025 ، ليتأهل إلى دور الـ 32 مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وقال معتصم سالم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

قدمنا آداءً مميزاً أمام الجيش الرواندي ونجحنا في إشراك عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسياً في لقاء الذهاب وعلى رأسهم مصطفى فتحي الذي أرى أن عودته إلى الفريق تمثل إضافة قوية ومكسب كبير في الفترة المقبلة وأهنئه على الانضمام للمنتخب الوطني.

وأضاف: بيراميدز يسير على الطريق الصحيح ، وأي بطولة نشارك بها ، يكون هدفنا الأساسي هو التتويج بها ، كما حدث في مباراة أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتر كونتنينتال ونجحنا في حصد لقب القارات الثلاث ، كما نسعى للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وتابع: كنت أتمنى انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق ، إلى قائمة المنتخب الوطني لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، فاللاعب يقدم أفضل أداء منذ بداية الموسم الجاري ، لكننا نحترم رؤية الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.