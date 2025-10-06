قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محافظات

محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل بالحماية المدنية .. تعرف عليها

أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بالفيس بوك، عن حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية الكائنة بشارع حسين كمال – بين السرايات – الدقي، إلى شغل عدد من الوظائف.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة للحماية المدنية بحاجة إلى تشغيل 30 سائق نقل ثقيل، و5 فنيين (عدد 2 ميكانيكي سيارات ديزل + عدد 2 كهربائي سيارات + عدد 1 عفشجي)، وذلك بنظام السركي اليومي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الطلبات تقدم شخصيًا باليد إلى (ديوان عام المحافظة / الإدارة العامة للموارد البشرية / إدارة البيانات)، مع إرفاق المستندات الآتية: صورة من المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، صورة من شهادة الميلاد، صورة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ومدوَّن عليها رقم الهاتف المحمول، صورة من رخصة القيادة المهنية السارية بالنسبة للسائقين.

ولفتت المحافظة، إلى أن من يقع عليه الاختيار مُطالب بتقديم أصول جميع المستندات المطلوبة عند التعيين في حينه، مشيرة إلى أن مدة الإعلان خمسة عشر يومًا، تبدأ اعتبارًا من 10 / 10 / 2025، ولا يُلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

فرص عمل اخبار الجيزة محافظة الجيزة

