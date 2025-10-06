شوبير: نصر أكتوبر رمز للمعجزة المصرية

احتفل الإعلامي أحمد شوبير بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:"٦ أكتوبر.. مش مجرد يوم في التاريخ، ده رمز للمعجزة المصرية.. تحية لكل بطل ضحّى علشان تفضل مصر دايمًا مرفوعة الرأس.. الزمن يعدي، ونصر أكتوبر يفضل شاهد إن مصر دايمًا قدها".

وبعث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها

"يسعدني وكافة العاملين بوزارتي النقل والصناعة ان نتقدم لفخامتكم .. بأسمى آيات التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة 1973 ، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة عظيمة ستظل مجدًا وفخرًا للأجيال القادمة.

إن هذه الذكرى الغالية ليست مجرد احتفالا عابرا، بل هي وقفة تاريخية نستلهم منها أعظم الدروس في الفداء والوطنية والعزيمة التي لا تقهر

وفي هذه المناسبة أعاهد وكافة العاملين بوزارتي النقل و الصناعة فخامتكم بمواصلة كل الجهود لتحقيق طموحات الشعب المصرى العظيم، في استمرار النهوض بقطاعي النقل والصناعة سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وشعبها بالخير والأمن والسلام. "