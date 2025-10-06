قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.

حيث وجهت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم  المديريات التعليمية بالبدء فى برنامج تدريب المعلمين المرشحين للتعيين ضمن مسابقة 30 ألف معلم بالدفعة الخامسة لمدة 3 أيام يومين تربوى ويوم رياضي ،  وذلك بدايه من اليوم الاثنين 6 أكتوبر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر  ، في قاعات التدريب بجميع الإدارات التعليمية كل على حسب أماكن سكنهم.

وشددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم  على أن يتم إعلان المستهدفين الوارد أسماءهم من الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بأماكن التدريب.

وعلى جانب آخر ، قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، مد فترة التدريبات لبرامج الترقي والتسكين والمعلم المساعد وإعادة التعيين على منصة الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/23، إضافة إلى مد فترات حجز ودفع الرسوم لتلك البرامج على منصة الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/30، على أن تنتهي الاختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس 2025/11/6، ومد فترة تسليم ملفات إعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/12/4

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات أكدت فيه أنه تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الاختبارات للمتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين مشددة على تنفيذ الآتي :

ـ مد فترات فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات على النحو التالي

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق . ٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر http://cpd.moe.gov.eg رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة ۲ حتى يوم الخميس ۲۰۲۵/۱۰/۲۳ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ عبر مد فترة إتاحة التدريب على برنامج الترقي للمعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ رابط المنصة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز

ـ موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۳۰ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦.

ـ مد فترة تسليم ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

حماس

انقسامات داخل الفصائل الفلسطينية تُهدد فرص تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

منع الاحتلال اسطول الصمود العالمي واعتقل كل المتطوعين

إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

