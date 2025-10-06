قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

حددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.

حيث وجهت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالبدء فى برنامج تدريب المعلمين المرشحين للتعيين ضمن مسابقة 30 ألف معلم بالدفعة الخامسة لمدة 3 أيام يومين تربوى ويوم رياضي ، وذلك بدايه من اليوم الاثنين 6 أكتوبر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر ، في قاعات التدريب بجميع الإدارات التعليمية كل على حسب أماكن سكنهم.

وشددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم على أن يتم إعلان المستهدفين الوارد أسماءهم من الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بأماكن التدريب.

وعلى جانب آخر ، قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، مد فترة التدريبات لبرامج الترقي والتسكين والمعلم المساعد وإعادة التعيين على منصة الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/23، إضافة إلى مد فترات حجز ودفع الرسوم لتلك البرامج على منصة الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/30، على أن تنتهي الاختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس 2025/11/6، ومد فترة تسليم ملفات إعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية حتى يوم الخميس الموافق 2025/12/4

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات أكدت فيه أنه تقرر مد فترات التدريب وحجز وأداء الاختبارات للمتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين مشددة على تنفيذ الآتي :

ـ مد فترات فترات التدريب وحجز وأداء الإختبارات على النحو التالي

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج إعادة التعيين عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg حتى يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق . ٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد عبر http://cpd.moe.gov.eg رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة ۲ حتى يوم الخميس ۲۰۲۵/۱۰/۲۳ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ مد فترة إتاحة التدريب على برنامج التسكين على الكادر عبر رابط المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ۲۰۲٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق .٢٠٢٥/١١/٦

ـ عبر مد فترة إتاحة التدريب على برنامج الترقي للمعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ رابط المنصة http://cpd.moe.gov.eg يوم الخميس ٢٠٢٥/١٠/٢٣ ، ومد فترة حجز

ـ موعد الإختبار ودفع الرسوم عبر موقع الأكاديمية المهنية www.pat.edu.eg إلى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۵/۱۰/۳۰ على أن تنتهي الإختبارات بفروع الأكاديمية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦.

ـ مد فترة تسليم ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤