خارجية النواب: نصر أكتوبر ملحمة خالدة صنعت مجدًا سيبقى محفورًا في ذاكرة الوطن

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ52 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد، الذي أعاد لمصر والأمة العربية الكرامة، وأثبت للعالم أن إرادة المصريين لا تُقهر.

وأكدت النائبة في بيان أن ذكرى أكتوبر ستظل محفورة في وجدان الأمة، فهي ليست مجرد معركة عسكرية، بل ملحمة وطنية شارك فيها الشعب بكل فئاته، وتجلت فيها أروع معاني التضحية والوحدة والولاء للوطن.

ملحمة وطنية شاركت فيها كل مؤسسات الدولة

وقالت أنيس إن انتصار أكتوبر جسد تلاحم الدولة المصرية بأكملها؛ من قواتها المسلحة بكل أفرعها، إلى مؤسساتها المدنية، إلى الشعب الذي قدم كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد الأرض والعزة.

وشددت على أن هذا الانتصار لم يكن ليحدث لولا الإعداد والتخطيط المحكم، والدور البطولي لكل جندي وضابط، بدءًا من الضربة الجوية الأولى، مرورًا ببناء حائط الصواريخ، وعبور القناة، وتحطيم خط بارليف، وصولًا إلى العمليات البطولية خلف خطوط العدو التي نفذها أبطال الصاعقة والمظلات، والتي أثبتت أن المقاتل المصري هو الأقدر على التضحية والفداء.

التاريخ يعيد نفسه.. والغطرسة الصهيونية تتكرر

وأكدت النائبة أن ما يحدث اليوم من عدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يذكرنا بما واجهناه في أكتوبر 1973. فالغطرسة الصهيونية تتكرر، ولكن هذه المرة بشراكة علنية مع الإدارة الأمريكية في حرب إبادة ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأضافت أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم أمر مخزٍ، وأن موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها هو موقف ثابت وشجاع يعكس انتماء الدولة المصرية الأصيل لقضايا أمتها.

إشادة بالمواقف التاريخية للرئيس السيسي

وأشادت بالمواقف القوية والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف الفلسطيني، والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، خاصة موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيده على أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر.

وأضافت أن هذه المواقف ليست فقط دفاعًا عن فلسطين، بل هي أيضًا دفاع عن استقرار المنطقة، وعن المبادئ التي تربى عليها الشعب المصري وقيادته.

دعم كامل للرئيس والمؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات

وشددت على أن مصر ستظل قوية، عصيّة على الانكسار، بفضل وعي شعبها، وتماسك جيشها، وحكمة قيادتها، ماضية بكل ثقة في طريق النصر والتنمية، كما فعلت في السادس من أكتوبر العظيم.