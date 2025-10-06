مفيدة شيحة: نصر أكتوبر صفحة المجد التي لا تُطوى في تاريخ مصر

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرة إلى أن هذه الذكرى لا تنسى أبدا عبر السنين.

صباح النصر في ذكرى النصر ويوم 6 أكتوبر

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن صباح النصر في ذكرى النصر ويوم 6 أكتوبر، وحرب أكتوبر المجيدة العطرة والتي حققنا فيها انتصار ساحق على العدو وحررنا الأرض، ومصر انتصرت وعبرت وسيناء رجعت بدماء الرجال والأبطال.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حلقة خاصة من برنامجها، إن يوم السادس من أكتوبر سيظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة لكل مصري، مشيرة إلى أن تلك الحرب المجيدة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية مع العدو الصهيوني، بل كانت معركة استرداد للكرامة والإرادة والسيادة الوطنية بعد سنوات من الانكسار.

الشعب المصري قدّم نموذجًا فريدًا في التلاحم والوحدة خلف قواته المسلحة

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الشعب المصري قدّم نموذجًا فريدًا في التلاحم والوحدة خلف قواته المسلحة، التي استطاعت أن تبرهن للعالم أن الإيمان والعقيدة واليقين بالنصر أقوى من أي سلاح.

وأضافت: «انتصار أكتوبر لم يكن فقط استعادة للأرض، بل كان استعادة للثقة في النفس، وبداية عهد جديد من التنمية والبناء».

وأشادت مفيدة شيحة ببطولات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين روّوا بدمائهم الطاهرة تراب سيناء، مؤكدة أن ما تحقق في أكتوبر 1973 سيظل شاهدًا على شجاعة الجندي المصري الذي لا يعرف المستحيل.

كما وجّهت التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهوده في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت بعد النصر العظيم، مشيرة إلى أن ما تشهده سيناء اليوم من تنمية شاملة هو امتداد لملحمة العبور التي بدأها أبطال أكتوبر.

واختتمت شيحة كلمتها قائلة: «كل عام ومصر بخير، وكل تحية وتقدير لكل بطل شارك في هذا النصر العظيم. ستبقى ذكرى أكتوبر نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة، ويذكرنا دائمًا بأن مصر لا تنكسر ولا تُهزم».