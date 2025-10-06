اجتماع مجمع كهنة سمالوط الدوري بحضور الأنبا بفنوتيوس

التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط، بالآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك في إطار اجتماعهم الدوري الذي يُعقد شهريًا.

مجمع كهنة

استضاف اللقاء الأب القس موسى فتحي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية التحرير، وسكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث قدم محاضرتين بعنوان "المرونة النفسية والتعامل مع الضغوط"، "قضية الإدمان".

وفي سياق آخر ، شارك نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، يرافقه القمص يوسف أسطفانوس، في اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر السفارة المصرية بباريس، مع قيادات الجالية المصرية.

جاءت مشاركة الكنيسة في اللقاء بناءً على دعوة السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، لنيافة الأنبا مارك.

جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر البناءة بين الحضور ووزير الخارجية.