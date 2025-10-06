لمطاردة النباشين.. حملة مكبرة على أماكن تجميع المخلفات غربي الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية حملة مكبرة لمطاردة النباشين بمنطقة العجمي غربي المدينة، وذلك في إطار سلسلة الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذكرت شركة نهضة مصر في بيان اليوم الاثنين، أنه تم التعامل مع النقاط الخاصة بنبش وتجميع المخلفات بالعجمي وقد تم التعامل مع المخالفين والتحفظ علي مخلفات القمامة التي بحيازتهم ونقلها إلي سيارات الشركة وتنظيف هذه الأماكن من خلال عمال الشركة ونقل المخلفات للتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي وعدم القائها بالشوارع والميادين العامة.

ووجه العديد من السكان والأهالي بالمنطقة الشكر لكافة الجهات المشاركة بالحملة لحمايتهم من هذه العناصر التي تضر بصحتهم و صحة صغارهم.

وأضاف احمد شحاتة مدير المركز الإعلامي، أن توجيهات إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، التعاون التام مع أجهزة الدولة في هذه الحملات وذلك للحد من الظاهر بالإسكندرية وحماية لعمال النظافة والمواطنين وللسلامة والصحة العامة.