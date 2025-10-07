الحظ يبتسم لمواليد برج الميزان هذا الأسبوع.. ومفاجآت مالية بانتظار الحوت

يشهد هذا الأسبوع تغيرات فلكية مؤثرة مع انتقال القمر إلى برج الميزان، مما يمنح مواليده طاقة إيجابية غير معتادة تدفعهم إلى اتخاذ قرارات حاسمة في العمل والحياة الشخصية.

ووفقاً لخبراء الأبراج، فإن مواليد برج الميزان يعيشون فترة مثالية لإنهاء المشروعات المؤجلة وبدء مرحلة جديدة مليئة بالإنجازات، كما تشير التوقعات إلى فرصة مالية غير متوقعة في منتصف الأسبوع.

أما مواليد برج الحوت، فيُتوقع لهم تحسن واضح في العلاقات الاجتماعية والعاطفية بعد فترة من التوتر، حيث يسهم تأثير كوكب الزهرة في جلب الود والانسجام مع المحيطين بهم. كما يُنصح مواليد برج الحمل بتوخي الحذر في التعاملات المهنية، وتجنّب الدخول في نقاشات حادة قد تثير التوتر في بيئة العمل.

وفي المقابل، يحذر علماء الفلك مواليد برج الجدي من الإرهاق النفسي الناتج عن ضغوط متراكمة، مشيرين إلى أن الوقت مناسب لأخذ قسط من الراحة وإعادة التوازن للحياة الشخصية.