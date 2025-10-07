وزيرة التخطيط: الشراكات مع الدول تفتح أبوابا كثيرة في الصناعة والاستثمار والتصدير

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الجزء الخاص بدعم الغذاء يحدث به نوع من التنقيح وهذا أمر مستمر.

حرية في اختيار المواد

وأضافت وزيرة التخطيط خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب أنه تم الانتقال من فكرة الغذاء إلى النقاط حتى يكون هناك حرية في اختيار المواد، وهذا كان جزء إضافي في موقف الدعم.



وأكدت على أنه من المهم خلال تلك الفترة التركيز على كيفية زيادة الدخول، ومصر تستحق الفرصة، والشراكات مع الدول تفتح أبواب كثيرة في الصناعة والاستثمار والتصدير.

الفجوات التنموية المتواجدة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك فصل كامل عن المحافظات والفجوات التنموية المتواجدة بمحافظات مختلفة، موضحة أن الصناعة لها مجمعات صناعية في المحافظات.

قطاع خاص واستثمار أجنبي

وأشارت إلى أن التنمية التي تحدث من خلال قطاع خاص واستثمار أجنبي مباشر وتشغيل يساهم بشكل كبير في أن يكون هناك دخول أكثر.