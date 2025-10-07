سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025.

سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.58 جنيه للشراء.

47.68 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.58 جنيه للشراء.

47.68 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيها للبيع.



الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيها للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.