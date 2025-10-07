حلقة نقاشية حول تعزيز الشمول المالي للمرأة الريفية وتمكينها بإعلام الداخلة في الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم حلقة

نقاشية حول " آليات تعزيز الشمول المالي للمرأة الريفية وتمكينها إقتصاديا " ، وذلك في إطار تفعيل إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والتي تهدف إلى مواكبة كافة المستجدات السياسية والتنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات .

عقدت الحلقة النقاشية في قرية الراشدة بمركز الداخلة ، وحاضر فيها مدير البنك الزراعي بالقرية صلاح محمد سعيد ، بمشاركة رئيس الوحدة المحلية المهندس محمد محمود ،ومدير إدارة التضامن الأستاذ نصر أحمد سيد ، ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع الاستاذ جمال محمد سعيد، ومدير خدمة العملاء بالبنك الزراعي بقرية الراشدة الأستاذ محمد سعيد ، كما جمعت الحلقة النقاشية شخصيات مصرفية وقيادات تنفيذية وشعبية ومستفيدين من الخدمات المصرفية ، ساهمت جميعها في إثراء النقاش المتعلق بقضايا الشمول المالي للمرأة الريفية .

وأكد مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد في بداية اللقاء، أن الحلقة النقاشية تستهدف رفع الوعي العام بأهمية تحقيق الشمول المالي للمرأة في المناطق الريفية وهو أمر بالغ الأهمية من أجل تمكين المرأة إقتصاديا وماليا وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والإجتماعية في البلاد ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المرأة الريفية للوصول إلى الخدمات المالية والفرص المتاحة لتمكينها إقتصاديا .

من جانبه قال مدير البنك الزراعي فرع قرية الراشدة صلاح محمد سعيد : أن مفهوم الشمول المالي عموما يعني إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة من خلال القنوات المناسبة لتمكينهم من إدارة أموالهم وأعمالهم بشكل سليم ، مشيرا إلى أن الشمول المالي يعتبر عامل تمكين رئيسي لتحقيق التنمية الإقتصادية وتقليل الفقر .

وأوضح سعيد أن الشمول المالي يهدف إلى تزويد المرأة الريفية بخدمات مالية متنوعة تساهم في تحسين قدرتها على العمل وتنمية مشروعاتها ، مشيرا إلى أن هذه الخدمات المالية تشمل الإدخار والحصول على القروض وخدمات التأمين بما يساعد النساء على إدارة شؤونهن بشكل أفضل .

وأكد على أن تمكين المرأة إقتصاديا يساهم في دعم الأسرة والمجتمعات المحلية بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرصا جديدة .

وأشار إلى أن هناك جهودا بارزة للدولة من أجل تعزيز الشمول المالي للمرأة عموما والمرأة الريفية خصوصا ، حيث عملت الدولة على العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات وأبرزها مبادرة " تحويشة" من أجل تمكين المرأة الريفية المصرية من الناحية الاقتصادية والإجتماعية .

وشدد على أهمية دور البنوك في تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال توفير منتجات وخدمات مالية مناسبة وتوسيع نطاق التكنولوجيا المالية للوصول إلى المناطق النائية ، بما يساهم في تمكين المرأة ماليا وزيادة دخل الأسرة ، مستعرضا دور ومبادرات البنك الزراعي في هذا الشأن .

وساهم النقاش الموسع الذي دار خلال الحلقة في الوصول إلى العديد من التوصيات من بينها الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع المرأة الريفية على التعامل مع برامج القروض مما يساعد في تمكينها إقتصاديا ، والإهتمام بتدريب المرأة الريفية حتى تتمكن من المساهمة في رفاهية أسرتها وتنمية مجتمعها .كما أكد الحضور على أهمية تطوير الخدمات المالية لتشمل منتجات وخدمات مفيدة وبأسعار معقولة تلبي إحتياجات النساء الريفيات .

شارك في إدارة وإعداد الحلقة النقاشية مروة محمد الاعلامية بمركز إعلام الداخلة .