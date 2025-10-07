رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال تسوية وتمهيد الطرق بعزبة التاج لتسهيل حركة المواطنين

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية أعمال تسوية وتمهيد مداخل ومخارج عزبتي التاج القبلية والبحرية بقرية دلهمو وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين أثناء السير بالطريق دون أي مشاكل أو معوقات .

وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة الدورية لأعمال تمهيد وتسوية كافة الطرق الغير ممهدة سواءً الرئيسية أو الفرعية بقري المركز لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال مع مكان لأخر دون أي مشاكل أو معوقات وتحسين الخدمة المقدمة لهم للأفضل .

من جانبه أكد أبو حطب علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأهالي عزبة التاج القبلية والبحرية وطريق جسر البحر بدلهمو والمناطق المجاورة لتوفير حياه كريمة وأمنه لسكان هذه المناطق وتحسين الخدمة المقدمة لهم ، مؤكداً علي حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض مركز أشمون ، جاء هذا بحضور الأستاذة ياسمين البوهي رئيس الوحدة المحلية بطهواي.