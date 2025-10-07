يواصل نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لبيراميدز في أول مشاركة له بكأس السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بطلا للقارة السمراء.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

تُقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو ملعب نادي بيراميدز الذي يخوض اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من السودان لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه كل من:

محمد عبد الله (مساعد أول – السودان)

جيلبيرت شيرويه (مساعد ثانٍ – كينيا)

عبد العزيز بوه (حكم رابع – موريتانيا)

أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فيقودها الحكم دانيل لاريا من غانا، ويعاونه:

توم أبو نجيل (مساعد أول – جنوب أفريقيا)

ستيفين أونيانجو (مساعد ثانٍ – كينيا)

مراقبو المباراة والمنسقون

مراقب المباراة: رانسفورد آبي (غانا)

مراقب الحكام: رينيه دانيل (الكونغو)

المنسق العام: عصام شعبان (السودان)

المنسق الأمني: أوكي أوبي (نيجيريا)

مساعد المنسق العام: المعتز بالله داشراوي (تونس)