قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

يواصل نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لبيراميدز في أول مشاركة له بكأس السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بطلا للقارة السمراء.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

تُقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو ملعب نادي بيراميدز الذي يخوض اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من السودان لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه كل من:

محمد عبد الله (مساعد أول – السودان)

جيلبيرت شيرويه (مساعد ثانٍ – كينيا)

عبد العزيز بوه (حكم رابع – موريتانيا)

أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فيقودها الحكم دانيل لاريا من غانا، ويعاونه:

توم أبو نجيل (مساعد أول – جنوب أفريقيا)

ستيفين أونيانجو (مساعد ثانٍ – كينيا)

مراقبو المباراة والمنسقون

مراقب المباراة: رانسفورد آبي (غانا)

مراقب الحكام: رينيه دانيل (الكونغو)

المنسق العام: عصام شعبان (السودان)

المنسق الأمني: أوكي أوبي (نيجيريا)

مساعد المنسق العام: المعتز بالله داشراوي (تونس)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان السوبر الأفريقي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

وزير الخارجية: استثمارات هولندا في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار

وزير الخارجية

بدر عبد العاطي: وزير خارجية هولندا سيتوجه إلى مدينة العريش لمتابعة الأوضاع

الفائدة

كاتب صحفي: خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والاستهلاك في مصر

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد