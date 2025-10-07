فقدنا عالمًا جليلاً.. محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم، تاركًا وراءه إرثًا ضخمًا في الحديث الشريف وعلومه لا يقدر بثمن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، كان عالمًا جليلاً أفنى حياته وعمره في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر وقيادات الأزهر الشريف، وطلاب العلم من مصر والطلاب الوافدين، وتلاميذ الشيخ الراحل ومحبيه، أدوا صلاة الجنازة اليوم، على فضيلة العالم الراحل أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.