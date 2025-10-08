"متبقيات المبيدات" يستقبل وفد المفوضية الأوروبية لتقييم منظومة تحليل الصادرات الزراعية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة "خوسيه بيدرو" لتقييم متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المُراد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي إطار سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية إلى دول الاتحاد الاوروبي، وتنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهود لتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية بادارة المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم كل سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الوطنية للعمل على دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.

وأشارت مدير المعمل إلى أن وفد البعثة، قد تفقد القسام التابعة للمعمل، كما اطلع أيضا على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءً من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، ذلك بالإضافة إلى الإطلاع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بقسم متبقيات المبيدات عند إجراء الاختبارات طبقاً لطرق التحليل المعتمدة دولياً وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.

وأكدت "عبد اللاه" على دور المعمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن المعمل يعد أحد العلامات المضيئة التابعة لمركز البحوث الزراعية وأحد مراكز التميز المصري علي المستوي الأفريقي، وأوضحت ان المعمل مستمر في خطة التطوير التي ينفذها للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، وذلك في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.

ومن جانبه أشاد وفد المفوضية الأوروبية، بما يمتلكه المعمل من امكانيات هائلة من بنية تحية وكوادر بحثية وفنية، فضلا عن امتلاكه لأحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة، إضافة إلى قدرته الاستيعابية للمعمل وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها، فضلا عن السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة.