إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 26.7%.. أقساط التأمين التجاري تقترب من 49 مليار جنيه خلال 6 أشهر

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

سجلت الأقساط المحصلة لصالح لنشاط  التأمين التجاري في مصر نموا بنسبة 26.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025.

وارتفعت أقساط التأمين التجاري لتصل إلى 48.7 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 38.4 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024، وفقا لأحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 54.4 %، لتسجل 8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.


وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أن إجمالى الأقساط تأمينية بلغت نحو 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025  مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 30.1%.

وسجلت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 32.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه بنمو 37.8% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.1%، لتسجل 24.5 مليار جنيه في الـ6 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024.

