بنمو 26.7%.. أقساط التأمين التجاري تقترب من 49 مليار جنيه خلال 6 أشهر

سجلت الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري في مصر نموا بنسبة 26.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025.

وارتفعت أقساط التأمين التجاري لتصل إلى 48.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 38.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024، وفقا لأحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 54.4 %، لتسجل 8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.



وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أن إجمالى الأقساط تأمينية بلغت نحو 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 30.1%.

وسجلت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 32.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه بنمو 37.8% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.1%، لتسجل 24.5 مليار جنيه في الـ6 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.