سيامة كاهنين بإيبارشية شبرا الخيمة على يد الأنبا مرقس

صلى نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمطرانية.

رسامة كهنة

وخلال صلاة الصلح، سام نيافته الشماس عماد إميل غالي كاهنًا على كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، باسم القس عبد المسيح، كما سام الشماس أبانوب رياض حلمي كاهنًا على كنيسة المريمات بالحوالة، باسم القس بلامون.

وقد شارك في القداس لفيف من الآباء الكهنة والشعب الغفير، في يوم مفرح ومبهج للإيبارشية.

ومن الجدير بالذكر أن الإيبارشية تحتفل اليوم بالعيد التاسع والأربعين لرهبنة نيافة الأنبا مرقس، وقد أقيم بعد القداس احتفال بهذه المناسبة شارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية، وتضمن فقرات من الترانيم والكلمات الروحية، وكلمة إرشاد من نيافة المطران.