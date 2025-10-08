بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب اليوم.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، والتي تمتد لمدة 8 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات بدأت في تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، موضحًا أن الساعات الأولى من اليوم شهدت توافدًا كثيفًا من الراغبين في الترشح، في مشهد يعكس حماسًا كبيرًا للحصول على الرموز الانتخابية والأرقام الأولى في الكشوف.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت متمرسة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مستندة إلى خبرات سابقة شهدت نزاهة وشفافية عالية، مشيرًا إلى أن جميع مراحل الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، مما يعزز ثقة المواطنين والمرشحين في نزاهة العملية الانتخابية.