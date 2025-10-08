قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة منتخب مصر وجيبوتي.. تفاصيل

منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد حسن سؤالاً مثير بشأن توقعات نتيجة مباراة منتخب مصر وجيبوتي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ما توقعاتك لنتيجة المباراة بين مصر ومتتخب جيبوتي؟!".

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن، إلى الأراضي المغربية فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب جيبوتي، في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مران أول للفراعنة في الدار البيضاء
يخوض المنتخب المصري مرانه الختامي في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي مساء غدٍ الأربعاء في الموعد ذاته.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة طيران مباشرة، وسط أجواء من التركيز والانضباط، حيث حرص المدير الفني حسام حسن على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين فور الوصول، أكد خلالها على أهمية المباراة، وضرورة الحفاظ على صدارة المجموعة واستكمال المشوار نحو التأهل للمونديال بثقة وجدية.

الفراعنة في صدارة المجموعة
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في اثنتين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ليقترب خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر جيبوتي الاهلي

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

المخدرات

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

