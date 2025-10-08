ضبط مدير مخزن بحوزته كتب دراسية بدون تصريح بطوخ

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص وبحوزته عدد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بطرح وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.