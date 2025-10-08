محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيز وتأثيث مقار سكن الطالبات بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال الفرش والتأثيث الجارية بمقر سكن الطالبات المغتربات بمدينة الخارجة، في إطار جهود المحافظة للتوسع في إتاحة مقار إقامة لطلاب الجامعات، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب بمقار السكن التابعة للمحافظة بلغ ٨٠٠ طالبًا وطالبة حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التقديم وفقًا لقوائم الانتظار، موجهًا بحصر المباني الشاغرة الملائمة؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد وتقديم خدمة متميزة للطلاب الوافدين.