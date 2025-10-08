قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
برلمان

سؤال فى النواب لتنفيذ 4 اقتراحات لمواجهة هجرة شباب وكفاءات الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدّم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان حول ما كشف عنه الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، بشأن مبادرة جديدة تهدف إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية الشابة.

وذلك من خلال تأجير العيادات المغلقة داخل المستشفيات الحكومية للأطباء في الفترة المسائية بأسعار رمزية وتأكيد شقوير أن المبادرة جاءت استجابة لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة، وأنها تمثل “خطوة عملية” لتوفير بيئة عمل جاذبة للأطباء داخل مصر، بما يسهم في الحد من نزيف العقول الطبية إلى الخارج.

متسائلاً : هل سيؤدي تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية إلى رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين؟ وكيف سيتم التصرف في العوائد المالية الناتجة عن تأجير تلك العيادات؟ وهل ستذهب لصالح تحسين الخدمة داخل المستشفيات، أم ستكون مجرد مورد إضافي للمؤسسة العلاجية دون عائد ملموس على المرضى؟

كما تساءل " المير " قائلاً : ما هى الآليات الرقابية التي ستُتبع لضمان عدم استغلال المرافق العامة لأغراض تجارية بحتة؟ مؤكداً أن فكرة دعم الأطباء الشباب تستحق التقدير، لكن تطبيقها يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية.

واقترح المهندس حسن المير ب 4 اقتراحات لمواجهة ظاهرة هجرة شباب الأطباء وهى تحسين أجور الأطباء في المستشفيات الحكومية بما يتناسب مع الجهد والمسؤولية ، و توفير حوافز مادية ومعنوية للأطباء في المحافظات النائية والمناطق الريفية ، و إعادة النظر في نظام التدريب والبعثات لضمان فرص تطوير مهني حقيقية داخل مصر ، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات العامة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة الطب بمعايير مهنية وإنسانية تليق بالأطباء والمرضى معاً.

وأكد على أن الحفاظ على الطبيب المصري لا يكون بتأجير عيادة بل بتأمين مستقبل كريم له داخل وطنه خاصة أن ملف هجرة الكفاءات الطبية أصبح قضية أمن قومي صحي تستوجب حلاً جذرياً وعاجلاً.

سؤال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان المستشفيات الحكومية

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوةً تثقيفية بعنوان: بصمة ضمير في ضوء أخلاق المهنة

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

