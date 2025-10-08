ضبط سائقي سيارتين سمحا لأطفال بالجلوس فوق النوافذ خلال زفة فى القليوبية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة مثيرة للجدل، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام قائدي سيارتين ملاكي بأداء حركات استعراضية، وفتح النوافذ والسماح لأربعة أطفال بالجلوس فوقها، في تصرف خطير عرض حياة الأطفال والمارة للخطر، وذلك خلال سير المركبتين في محافظة القليوبية.

وعقب انتشار الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص، وتمكنت من تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، وتبين أنهما تحملان تراخيص سارية. كما تم ضبط قائدي السيارتين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهما في موكب زفاف.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين.