مشاجرة عنيفة في المطرية تنتهي بضبط 4 متهمين

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من أهالي منطقة المطرية بالقاهرة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل نطاق دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، جميعهم من سكان المنطقة، وتبين أن الطرف الأول يتكون من عاطلين مصابين بجروح متفرقة، بينما يضم الطرف الثاني عاطلين آخرين.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات قديمة تتعلق بالجيرة، تطورت إلى مشادة عنيفة استخدمت فيها العصي الخشبية والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابات متفرقة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين وعصي خشبية استخدموها خلال الاشتباك.

وبمواجهتهم، أقروا بوقوع المشاجرة بسبب الخلافات المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.