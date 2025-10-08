الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية

في خطوة تعكس جدّية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد حزب الإصلاح والنهضة اجتماعًا موسعًا بمقره بالتجمع الخامس، بحضور أعضاء الانعقاد الدائم والأمانة العامة، للإعلان عن تدشين حملة انتخابات مجلس النواب 2025، واستعراض الخطوط العريضة لاستراتيجية الدعاية والتنظيم، والرسائل الأساسية التي سيعتمد عليها المرشحون في دوائرهم.

افتتحت الجلسة بكلمة الإعلامية نهى فؤاد، بالترحيب بالحضور والتأكيد على أن تدشين حملة حزب الإصلاح والنهضة في مجلس النواب تأتي استكمالا لما أنجزه الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، قبل أن يتحدث النائب هاني خضر، أمين محافظة المنوفية، مستعرضًا تجربته الناجحة كنائب مستقل قبل انضمامه للحزب، مؤكدًا أن نجاحه تحقق من خلال الالتصاق بأهل دائرته، إلى جانب تقديم 382 طلب إحاطة تحت قبة البرلمان.

وأوضح خضر أن انضمامه لحزب الإصلاح والنهضة جاء بعد تجربة كنائب مستقل، إيمانًا بأهمية العمل المؤسسي، ولما لمسه من جدية في تجربة نواب الحزب مثل محمد إسماعيل وعلاء مصطفى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الحداد، مدير المكتب الاستراتيجي، أن الحزب نجح في الوصول إلى مرشح الطبقة المتوسطة، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس الهوية الحقيقية للحزب وانحيازه للفئات الأكثر تمثيلًا في المجتمع.

فيما أوضح فريد مناع، نائب رئيس الحزب، أن ما يقدمه الحزب من مشروع نهضوي هو بمثابة “السد العالي” في مسار السياسة المصرية، مشددًا على أن المرشحين أنفسهم يمثلون رسالة البديل الإصلاحي الذي يحتاجه الشارع.

في السياق نفسه، شدّد الدكتور أيمن مرسي، مساعد رئيس الحزب، على أن الحملات الشعبية تمثل العمود الفقري للانتخابات، مؤكدًا أن المرشح هو سفير حزب الإصلاح والنهضة في دائرته، وأن الحزب أرسى آلية واضحة للترشح والدعم تضمن فاعلية الأداء.

بينما اعتبر النائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يسطّر لحظة تاريخية بترشيح 30 مرشحًا في 15 محافظة، مؤكدًا أن ذلك جهد كبير يدفع الحزب ثمنه إصرارًا على بناء نخبة سياسية حقيقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإعلام والشارع الرقمي لا يقلان أهمية عن الشارع الفعلي في مخاطبة الناخبين.

وفي كلمته، قال اللواء أشرف مظهر، مساعد رئيس الحزب لشئون الأمن القومي، إن علم مصر وعلامة النصر يجب أن يظلا حاضرين في وجدان المرشحين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للحزب هو إيصال 30 نائبًا إلى البرلمان، داعيًا الحاضرين إلى العمل بجدية كاملة، على أن يكون التوفيق والرزق بيد الله.

أما النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، فقد أكد أن حزب الإصلاح والنهضة قدم في الاستحقاقات السابقة نماذج مميزة أثبتت وجوده على الأرض، مشددًا على أن الإصلاح والنهضة يعبّر عن الطبقة المتوسطة وله رؤية واضحة في إدارة الحملات الانتخابية.

ووجّه إسماعيل عدة توصيات للمرشحين، كاشفًا عن تأسيس لجنة الانتخابات التي تضم جميع التخصصات التي قد يحتاجها المرشحون، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية للمرشحين وفِرق عملهم.

وأوضح أن الحزب سيظل داعمًا قويًا لكل نائب يفوز داخل البرلمان، انطلاقًا من أدائه المميز في المجالس السابقة.

وفي مداخلة لها، عبّرت نوران إبراهيم، أمين مساعد الاتصال السياسي، عن امتنانها لوجودها في الحزب، مؤكدة إصرارها على بذل جهد حقيقي لتعزيز الدور المجتمعي للحزب وخدمة قضاياه.

واختتم الدكتور خالد الشربيني، أمين التنظيم والعضوية، الاجتماع بكلمة أكد فيها الدور الحيوي للجنة الانتخابية والمكتب الإعلامي في إنجاح الحملة، مشددًا على أهمية العمل التنظيمي باعتباره العمود الفقري للاستعدادات.

كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة على دعمها الدائم، مؤكدًا أن هذا الدعم المستمر بين أعضاء الحزب سيكون ضمانة أساسية لنجاح المرشحين في المعركة المقبلة.

وفي الختام، شددت قيادات حزب الإصلاح والنهضة على أن استعداداتها للانتخابات البرلمانية 2025 تقوم على خطة شاملة تشمل الجوانب التنظيمية والدعائية والتنسيقية، وأن الهدف هو تقديم نموذج سياسي واقعي يُعلي من قيمة الكفاءة ويمنح مساحة أكبر للشباب والمرأة لتجديد الدماء داخل البرلمان، في مشهد يعكس تصميم الحزب على أن يكون البديل الإصلاحي القادر على التعبير عن المواطن المصري.