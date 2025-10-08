ممثلا عن الجبهة الوطنية.. أحمد فتحي يتقدم رسميا بأوراق الترشح لانتخابات النواب

تقدّم النائب أحمد فتحي اليوم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر – مصر الجديدة – النزهة، تحت رمز السيارة (رقم 3)، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

وأكد النائب أحمد فتحي أن قراره بالترشح يأتي استكمالًا لمسيرته في خدمة المواطنين والعمل المجتمعي ودعم الشباب، مؤكدًا التزامه بمواصلة دوره في تمثيل أبناء الدائرة والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن لتحقيق التنمية الحقيقية، وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية التي تضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار.