17 مرشحا تقدموا بأوراقهم في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات النواب في الوادي الجديد

تلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، في أول أيام الترشح لمجلس النواب، برئاسة المستشار مصطفي عباس رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، أوراق 4 مرشحين بدائرة الخارجة وباريس، وهم أحمد العقاطى فردى مستقل، باهى معين، فردى مستقل، مصطفي يسرى معاذ، فردى حزب الجبهة الوطنية، احمد عبدالمقصود، فردى مستقل، بينما بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في اليوم الاول عن دائرة الداخلة وبلاط الفرافرة نحو 13 مرشحا من بينهم 11 مرشحا فردى مستقل، واثنين مرشحين عن حزب المستقلين الجدد، وحزب الوفد.

وأكد المستشار مصطفي عباس، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، أن اللجنة بدأت أعمالها باليوم الأول فى التاسعة صباحا ً لتلقى اوراق الترشح بصورة منتظمة من المرشحين بعد إستيفاء كافة الأوراق وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسى وإقرار ذمة مالية، والكشف الطبى، وما يفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الإنتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردى عن الأحزاب مؤكداً توفير كافة سبل الراحة للمرشحين واستيفاء إجراءات الترشح بكل سهولة .

وتشهد محافظة الوادي الجديد منافسة على مقعدى الفردى بواقع مقعد بالدائرة الأولى الخارجة ومركز باريس، ومقعد آخر بالدائرة الثانية وتضم الداخلة وبلاط والفرافرة، وسط وجود مقعدين آخرين بالقائمة.

