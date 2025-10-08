قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي أحمد الغندور الشهير بـ «الدحيح»

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاءً مع أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، بحضور شريف خالد عبدالحليم، أحد مسئولي إعداد البرنامج، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل مع صُنّاع المحتوى والمؤثرين في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وتشجيعهم على تقديم محتوى هادف يسهم في نشر المعرفة والوعي العام بين فئات المجتمع المختلفة.

واستعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجهات المجلس نحو دعم المحتوى الرقمي الهادف، مؤكدًا استعداد المجلس لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع صُنّاع المحتوى المتميز، بما يضمن التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية. 

وأشاد رئيس المجلس بالدور التنويري الذي يقوم به صُنّاع المحتوى الشباب في تقديم المعرفة بأسلوب مبسط وجذاب، مؤكدًا أن الإعلام الرقمي أصبح أحد الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي العام، خاصة بين فئة الشباب.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدحيح موقع يوتيوب عبدالحليم صُنّاع المحتوى والمؤثرين

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي أحمد الغندور الشهير بـ «الدحيح»

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها
بيطري الشرقية
عبير صبري
ندوة تثقيفية
أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

