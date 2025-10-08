الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه تواصل تنفيذ أنشطة أندية السكان

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهاً الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، موضحاً أن اهتمام الشباب من اهتمام الدولة وهو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومؤسسة اتجاه، تنفيذ أنشطة "أندية السكان" لرفع الوعي بقضايا السكان.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الأنشطة تتضمن جلسات نظرية ورياضية حول تنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك جلسات أفلام قصيرة حول موضوعات "الصحة الإنجابية، زواج الأطفال، ختان الإناث، صحة المراهقين" وكذلك عروض موسيقية لفريق الشمندورة، للفئة العمرية من سن (18-35) بمراكز الشباب بمحافظات "الأقصر، البحيرة، قنا، الفيوم، المنوفية، السويس