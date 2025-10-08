قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 .. شروط التقديم وخطوات التسجيل قبل انتهاء الموعد الرسمي
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي
موسكو: محاولات ماكرون لتبرير أزماته الداخلية سخيفة ومضللة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
الحضري: مواجهة جيبوتي صعبة.. لكنها خطوة أولى نحو عودة الفراعنة للمونديال

حمزة شعيب

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات أصبحت تمتلك طموحًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا في الأداء.

وأضاف الحضري خلال تصريحات لقناة أون، أن المنتخب المصري يمتلك الخبرة والإمكانات الكافية لتخطي هذه العقبة، موضحًا أن الفوز على جيبوتي سيكون الخطوة الأولى في طريق العودة إلى المونديال بعد غياب منذ نسخة 2018 في روسيا.


وأوضح  أن المباراة ستكون قوية على المستوى البدني والتكتيكي، لكنه عبّر عن ثقته الكبيرة في الجيل الحالي، لتحقيق الانتصار وحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، مؤكدًا أن روح اللاعبين ودعم الجماهير يمثلان الدافع الأكبر لتحقيق الحلم.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ويحتاج إلى الفوز في لقاء اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى البطولة العالمية قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

