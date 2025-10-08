الحضري: مواجهة جيبوتي صعبة.. لكنها خطوة أولى نحو عودة الفراعنة للمونديال

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات أصبحت تمتلك طموحًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا في الأداء.

وأضاف الحضري خلال تصريحات لقناة أون، أن المنتخب المصري يمتلك الخبرة والإمكانات الكافية لتخطي هذه العقبة، موضحًا أن الفوز على جيبوتي سيكون الخطوة الأولى في طريق العودة إلى المونديال بعد غياب منذ نسخة 2018 في روسيا.



وأوضح أن المباراة ستكون قوية على المستوى البدني والتكتيكي، لكنه عبّر عن ثقته الكبيرة في الجيل الحالي، لتحقيق الانتصار وحسم التأهل رسميًا إلى المونديال، مؤكدًا أن روح اللاعبين ودعم الجماهير يمثلان الدافع الأكبر لتحقيق الحلم.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ويحتاج إلى الفوز في لقاء اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى البطولة العالمية قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.