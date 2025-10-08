قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 .. شروط التقديم وخطوات التسجيل قبل انتهاء الموعد الرسمي
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي
موسكو: محاولات ماكرون لتبرير أزماته الداخلية سخيفة ومضللة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
أحمد حسن يوجه رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

أحمد حسن
أحمد حسن
حمزة شعيب

وجه أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، رسالة قوية للاعبي المنتخب قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم. 

 وقال حسن خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "أتمنى ان نحسم الصعود ونؤكد جدارتنا بالتأهل لكأس العالم 2026.

وتابع: "بإذن الله مواجهة جيبوتي تذكرة الصعود لكأس العالم وأتمنى أن نقدم أداء جيدا.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهتين حاسمتين خلال شهر أكتوبر الجاري، الأولى أمام جيبوتي اليوم 8 أكتوبر، والثانية أمام غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو، وذلك قبل جولتين فقط على نهاية مشوار التصفيات. 

ويكفي “الفراعنة” تحقيق الفوز على جيبوتي لضمان بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.

 قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.
خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولتين الأخيرتين

  1. منتخب مصر – 20 نقطة
  2. بوركينا فاسو – 15 نقطة
  3. سيراليون – 12 نقطة
  4. غينيا بيساو – 10 نقاط
  5. إثيوبيا – 6 نقاط
  6. جيبوتي – نقطة واحدة

ويأمل المنتخب الوطني في العودة للمونديال بعد غياب دام منذ 2018، في ظل حالة الدعم الجماهيري الكبيرة والثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

احمد حسن منتخب مصر جيبوتي

