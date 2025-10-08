شوبير يكشف عن تفاصيل إصابة الشحات ومدة غيابه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة حسين الشحات لاعب الفريق والتي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري العام.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير :" إصابة حسين الشحات بتمزق قوي في وتر العضلة الخلفية ويخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، على أن تمتد فترة العلاج المبدئية لما لا يقل عن 7 أسابيع".



أكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أن حسين الشحات تعرض لاصابة قوية في مباراة كهربا الإسماعيلية .

وقال جاب الله أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.