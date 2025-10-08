الأهلي ينظم بطولة دولية للناشين

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن قيامها بتنظيم النسخة الأولى من «بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا» بعد الاتفاق الذي جرى مع إحدي الشركات في هذا الإطار.

تقام البطولة بملاعب النادي خلال الفترة من 28 - 30 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة العديد من الأندية العالمية.

تأتي هذه الخطوة لتوفير الاحتكاك لفرق النادي بالعناصر المميزة من مدارس كروية مختلفة، لصقل المهارة وفق أعلى المستويات التنافسية واستراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم، وفتح آفاق جديدة على الساحة العالمية، وتعزيز مكانة النادي كوجهة رياضية قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.