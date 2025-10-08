قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
رياضة

الأهلي ينظم بطولة دولية للناشين

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن قيامها بتنظيم النسخة الأولى من «بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا» بعد الاتفاق الذي جرى مع إحدي الشركات في هذا الإطار.

تقام البطولة بملاعب النادي خلال الفترة من 28 - 30 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة العديد من الأندية العالمية.

تأتي هذه الخطوة لتوفير الاحتكاك لفرق النادي بالعناصر المميزة من مدارس كروية مختلفة، لصقل المهارة وفق أعلى المستويات التنافسية واستراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم، وفتح آفاق جديدة على الساحة العالمية، وتعزيز مكانة النادي كوجهة رياضية قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.

النادي الأهلي

