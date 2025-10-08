طريقة عمل البطاطا بالباشميل

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفسيبوك، طريقة عمل البطاطا بالباسميل.

مقادير طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:

لتحضير البطاطا:

1 كجم بطاطا حلوة

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة سكر

لتحضير البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب حليب

4معلاق سكر

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:

ـ تحضير البطاطا: قشري البطاطا وقطعيها إلى شرائح متوسطة السماكة.

ـ اسلقي البطاطا في كوب ماء مغلي مع السكرحتى تصبح طرية قليلاً (حوالي 10 دقائق).

اهرسى البطاطا جيدا

ـ تحضير البشاميل: في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة.

ـ أضيفي الدقيق، وقلّبي حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبياً خفيفاً.

ـ أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكتل الخليط.

ـ أضيفي الكريمة (اختياري)، استمري في التحريك حتى يتماسك الخليط.

ـ التجميع والخبز: صبي البشاميل فوق البطاطا في الصينية بحيث تغطيها بالكامل.

ـ رشي المكسرات المفرومة على الوجه (اختياري).

ـ أدخلي الصينية إلى فرن مُسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.