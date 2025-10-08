الرئيس السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال تناول وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، وتبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية: الحرية قد تصل إلى الإضرار بالآخرين، وعملية التطوير عملية مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة، ولابد من الانتباه إلى تلك النقطة.

وتناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، حيث تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص، فور وصوله إلى أكاديمية الشرطة، على المرور أمام منصات الحضور من أهالي الخريجين لتحيتهم، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي ألقى كلمة في بداية الاحتفال بهذه المناسبة، قدّم في نهايتها هدية تذكارية للرئيس على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية.