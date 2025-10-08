قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى يتساءل: هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين بشأن الأوضاع الداخلية والتحديات الخارجية، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بثقة وهدوء إلى الشعب، قائلاً: «متقلقوش».

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان واضحًا للغاية في حديثه عن أمن واستقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن القيادة السياسية تتعامل مع الملفات كافة بمنتهى التواضع والمسؤولية.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة في ملف الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن حركة حماس قدمت كشفًا بالأسماء في إطار التفاوض حول إطلاق سراح الأسرى.وتسأل أحمد موسى قائلا:«هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، أم أن هناك فيتو إسرائيلي على الاسمين؟».
 


 

السيسي الرئيس السيسي أحمد موسى

