أحمد موسى يتساءل: هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين بشأن الأوضاع الداخلية والتحديات الخارجية، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بثقة وهدوء إلى الشعب، قائلاً: «متقلقوش».

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان واضحًا للغاية في حديثه عن أمن واستقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن القيادة السياسية تتعامل مع الملفات كافة بمنتهى التواضع والمسؤولية.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة في ملف الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن حركة حماس قدمت كشفًا بالأسماء في إطار التفاوض حول إطلاق سراح الأسرى.وتسأل أحمد موسى قائلا:«هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، أم أن هناك فيتو إسرائيلي على الاسمين؟».





