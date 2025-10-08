قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى احتمال قيامه بزيارة إلى مصر يوم الأحد المقبل، وذلك  بعد دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود الرامية لرعاية الاتفاق.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء: "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق"، مضيفًا أن "المفاوضات مع حماس تمضي بشكل جيد، وكل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر، وهذا لم يحدث من قبل".

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن ترامب "قد يزور الشرق الأوسط إذا تم توقيع الاتفاق"، موضحًا أن "القرار سيعود للرئيس، لكن من المرجح أنه سيكون مهتمًا بالمشاركة إذا سمح له الجدول الزمني بذلك".

وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين بمبنى الكابيتول في واشنطن: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا اليوم، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. مررنا بمواقف مماثلة من قبل، وشعرنا بخيبة أمل، لذلك نتعامل بحذر".

وتأتي هذه التطورات بعد دعوة رسمية وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترامب للمشاركة في جهود رعاية الاتفاق، وسط تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي تل أبيب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن بدء صياغة قرار لإطلاق المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد للتوقيع على هذه المرحلة خلال اليومين المقبلين، والتي ستشمل استعادة كافة المحتجزين، أحياءً أو رفاتًا، مقابل الإفراج عن قائمة من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستتناول قضايا أكثر تعقيدًا، على رأسها نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية في غزة، إلى جانب مناقشة مستقبل الميليشيات والعشائر التي تعاونت مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب في قطاع غزة ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي ترامب يزور مصر زيارة ترامب لمصر إسرائيل وحركة حماس مباحثات شرم الشيخ

