لعشاء صحى.. طريقة عمل سمك السالمون بالمشروم

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ،طريقة تحضير سمك فيليه (مثل السلمون) مع صوص المشروم اللذيذ.





المكونات لعمل سمك فيليه (مثل السلمون) مع صوص المشروم اللذيذ..



- 2 قطعة من سمك فيليه (سلمون أو أي نوع تفضله)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- عصير ليمونة واحد

- 200 غرام مشروم طازج (مقطع شرائح)

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 3 فصوص ثوم مفروم

- 1/2 كوب كريمة طبخ

- 1/2 كوب مرق دجاج (أو مرق خضار)

- 1 ملعقة صغيرة أعشاب مجففة (مثل الزعتر أو الروزماري)

- ملح وفلفل حسب الذوق





طريقة التحضير لعمل سمك السالمون بصوص المشروم ..



- سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

- تبّل سمك الفيلية بالملح والفلفل وعصير الليمون.

- ضع السمك في المقلاة واطبخه لمدة 4-5 دقائق على كل جانب أو حتى يصبح لونه ذهبياً وينضج تماماً. ثم أخرجه من المقلاة وضعه جانباً.

- في نفس المقلاة، أضف الزبدة وأضف المشروم المقطع. اطبخه حتى يصبح طرياً (حوالي 5 دقائق).

- أضف الثوم المفروم واستمر في الطهي لمدة دقيقة إضافية حتى تنبعث رائحة الثوم.

- ثم أضف مرق الدجاج والكريمة اترك الصوص يغلي ثم خفف الحرارة واتركه يطهى لمدة 5 دقائق حتى يتكثف.



- أضف الأعشاب المجففة، وتبّل بالصوت حسب الذوق.

- ضع سمك الفيلية في طبق التقديم، وصب فوقه صوص المشروم. يمكنك تزيين الطبق ببعض الأعشاب الطازجة.



نصائح..



- يمكنك تقديم السمك مع الأرز أو البطاطس المهروسة أو الخضروات المشوية.

- تأكد من عدم طهي السمك لفترة طويلة حتى يبقى طريًا .