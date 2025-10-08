قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
اللجنة الأولمبية المصرية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2026
اقتصاد

دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم

سعر الدرهم في مصر اليوم
سعر الدرهم في مصر اليوم
علياء فوزى

تراجع سعر الدرهم الإماراتي في مصر دون الـ13 جنيها ، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري بالبنوك، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.95 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.95 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.94 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.93 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

وصل  الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

سجل  الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.91 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.90 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.89 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.87 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.86جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.81 جنيه

سعر البيع: 13.03 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.93 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي  اليوم الأربعاء

12.95 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي  اليوم الأربعاء

12.95جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي  اليوم الأربعاء

12.93 جنيه للبيع.

