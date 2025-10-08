دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم

تراجع سعر الدرهم الإماراتي في مصر دون الـ13 جنيها ، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري بالبنوك، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.
وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.95 جنيه
سعر البيع: 12.97 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.95 جنيه
سعر البيع: 12.98 جنيه
بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.94 جنيه
سعر البيع: 12.98 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.93 جنيه
سعر البيع: 12.96 جنيه
وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.92 جنيه
سعر البيع: 12.96 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.92 جنيه
سعر البيع: 12.96 جنيه
وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.92 جنيه
سعر البيع: 12.96 جنيه
بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.92 جنيه
سعر البيع: 12.97 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.91 جنيه
سعر البيع: 12.95 جنيه
وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.90 جنيه
سعر البيع: 12.95 جنيه
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.89 جنيه
سعر البيع: 12.96 جنيه
بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.86جنيه
سعر البيع: 12.95 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.83 جنيه
سعر البيع: 12.97 جنيه
وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.81 جنيه
سعر البيع: 13.03 جنيه
وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.93 جنيه
سعر البيع: 12.97 جنيه
أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء
12.95 جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء
12.95جنيه للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء
12.93 جنيه للبيع.