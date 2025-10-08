دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم

تراجع سعر الدرهم الإماراتي في مصر دون الـ13 جنيها ، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري بالبنوك، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.95 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.95 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.94 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.93 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.91 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.90 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.89 جنيه

سعر البيع: 12.96 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.86جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.81 جنيه

سعر البيع: 13.03 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.93 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

12.95 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

12.95جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

12.93 جنيه للبيع.