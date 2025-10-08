الدردير: أي لاعب تاني غير صلاح كان أضاع الهدف الثاني لمصر أمام جيبوتي

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير على هدف محمد صلاح نجم المنتخب المصري في مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنا عندي اقتناع تام اي لاعب تاني غير صلاح في الفرصه دي كانت ضاعت

الزاويه عليك مقفوله ومجبر تشوط في الضيقه اللي هي في نفس الوقت الحارس برضو هيترمى عليها وفرصه انك تجيبها جول صعبه فا يا اما الحارس هيصدها يا اما هتفتح رجلك فيها وهتطلع برا ، لكن صلاح يلفها بسن رجله بالشكل الجميل ده لعبه متطلعش غير من لاعب عالمي متمكن فنان مبدع ".



أحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك جيبوتي من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , عن طريق محمد صلاح .

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.