محافظ المركزي الكيني: سنواصل المناقشات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد الأسبوع المقبل

قال محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوغ اليوم /الأربعاء/ إن كينيا ستواصل المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد الأسبوع المقبل في واشنطن.

وأبرم برنامج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مع صندوق النقد الدولي، صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وأعرب مسئولون عن اهتمامهم بالحصول على برنامج جديد

وقال المحافظ كاماو ثوغ - في مؤتمر صحفي - إنه "ستستمر المناقشات الأسبوع المقبل عندما نذهب إلى واشنطن، وبالطبع نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا الممول في أقرب وقت ممكن".

وقال محللون ماليون إن كينيا بحاجة إلى صفقة قرض جديدة من الصندوق- الذي يتخذ من واشنطن مقرا له- من اجل سداد ديونها الخارجية.

وكان المحافظ يتحدث بعد يوم من خفض البنك المركزي الكيني سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.25٪، وهي الخطوة الثامنة على التوالي.