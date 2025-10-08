قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الطالبتين من أبناء المحافظة الحاصلتين على مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 / 2025 وذلك تقديرًا لتفوقهما وتميزهما الدراسي، وتشجيعًا لهما على مواصلة النجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات العلمية.
 

حيث قام المحافظ بتكريم الطالبة سارة أحمد حجاج، الطالبة بمعهد قرطبة الخاص بإدارة الصديق التعليمية، الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%، والتي التحقت بكلية طب جامعة الأزهر.
كما كرم المحافظ الطالبة هدى محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الشيخ زايد، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي بمجموع 575 درجة بنسبة 97.5%، والتي التحقت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية.
 

وخلال التكريم، أعرب محافظ الجيزة عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة المتفوقين، مؤكدًا أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة جهد ومثابرة وإصرار على التميز، متمنيًا لهن دوام التوفيق في مسيرتهن الجامعية والعلمية المقبلة.
 

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين وتشجيع النماذج المتميزة في مختلف المراحل التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أن الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على المساهمة في تنمية وطنه وتحقيق مستقبله الواعد.
 

ووجّه المحافظ الشكر لأسر الطالبات ومعلميهن تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية وغرس قيم الاجتهاد والتفوق في نفوس الطلاب، مؤكدًا استمرار المحافظة في رعاية أبنائها المتفوقين وتقديم كافة سبل الدعم لهم في مختلف المراحل التعليمية.
من جانبه، أعرب الشيخ أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية عن خالص شكره وتقديره للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على حرصه الدائم على تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، ودعمه المستمر للمؤسسات التعليمية الأزهرية داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس اهتمام المحافظة بالعلم وأهله، ويُعد حافزًا قويًا لبذل مزيد من الجهد والتميز في سبيل رفعة الوطن.
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والشيخ أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية و أيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة وعمر حسين مدير إدارة الصديق التعليمية وليلي الضوينى مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فتحي سند يوجه رسالة للجماهير بعد التأهل لكأس العالم 2026

منتخب مصر

فيفا يمنح منتخب مصر 10.5 مليون دولار مكافأة التأهل لكأس العالم.. تفاصيل

حسام حسن

رسالة غامضة من حسام حسن بعد التأهل للمونديال تُثير الجدل حول مستقبله مع الفراعنة

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد