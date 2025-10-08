مرشحو الإصلاح والنهضة يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات فردي مجلس النواب 2025

تقدم اليوم عدد من مرشحي حزب الإصلاح والنهضة بأوراق ترشحهم رسميًا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدوائر الفردية بمحافظات أسيوط وسوهاج والقاهرة والإسكندرية والبحيرة.

تقدم المرشح محمد أبو النور، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة بأوراقه للترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عن دائرة مركز وبندر دمنهور، كما تقدمت المرشحة مونيكا مجدي، أمين مساعد الإعلام وأمين دائرة شبرا، بأوراق ترشحها عن دائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا.

كما تقدم المرشح نشأت عبد العليم، أمين التنظيم بمحافظة أسيوط، بأوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة محافظة أسيوط ابو تيج، صدفا، الغنايم، وتقدمت المرشحة نورهان البوليني، أمينة التنمية المجتمعية بالبحيرة، بأوراق ترشحها عن دائرة مركز وبندر دمنهور.

وتقدم المرشح هيثم القبيصي، أمين لجنة العلاقات العامة بأمانة الشباب المركزية، بأوراق ترشحه عن دائرة مدينة نصر أول، ثاني ، ثالث ـ مصر الجديدة - النزهة، كما تقدم المرشح على عناني، أمين مركز ومدينة سوهاج، بأوراق ترشحه عن دائرة مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل.

وتقدم المرشح أشرف خليفة، أمين لجنة الشؤون الضريبية بأمانة السياسات العامة، بأوراق ترشحه عن دائرة القاهرة الجديدة قسم التجمع الخامس وبدر والشروق القطامية، وتقدم المرشح أشرف أبو حمودي، أمين الاتصال الجماهيري بسوهاج، عن دائرة البلينا، والمرشح بسام شريت، عن دائرة مركز ومدينة أسيوط قسم أول وتاني