خبير إستراتيجي: هناك إصرار من الوسطاء على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ

قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن ما تشهده القاهرة وخاصة شرم الشيخ من مفاوضات جادة على مدار ثلاثة أيام، واليوم بصفة خاصة في ظل وجود وفود رفيعة المستوى تؤكد على جدية المفاوضات والجهود المصرية الكبيرة لتهيئة الأجواء في المفاوضات، والإصرار على انجاحها بالتعاون مع شركاء الوساطة.

الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية

وأضاف المتخصص في الشأن العسكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن ما يؤكد على الأجواء الإيجابية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد على أن الدولة المصرية هي الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية ليس اليوم، ولكن منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

مشيرا إلى أن المباحثات اليوم وما تم في النصف الأول من اليوم كانت تركز على عدد من الملفات الهامة، والأساس هو عملية وقف إطلاق النار، وإذا كان كما ترى إسرائيل أن يكون وقف مؤقت أو كما ترى حماس أن يكون وقف مؤقت دائما، إلى جانب تبادل الأسرى والمحتجزين، وتم بالفعل تسليم كشوفات اليوم بما يتعلق بالمحتجزين والأسرى.