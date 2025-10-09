قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير
أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الخميس 9-10-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد عبد الفتاح

تشهد أسواق الدواجن حالة من الاستقرار النسبي فى أسعارها، حيث يوجد إقبال على الأسواق المتعددة بواسطة الأهالى لشراء متطلباتهم فى أسوان. 

وتباينت أسعار بيع الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضاً، فى أسواق مراكز محافظة أسوان ، والأسعار لا يوجد فيها فارق فى التداول خلال هذه الأيام حيث إنه توجد عروض فى بعض الأماكن لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

أسعار الدواجن

وجاءت الأسعار ليوم الخميس الموافق : 9/10/2025 على النحو التالى: 

يتراوح سعر طبق البيض مابين 160 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال.

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 95 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وبلغ بيع كيلو الأجنحة 60 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 190 و200 جنيه للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 180 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام

دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام

ترشيحاتنا

تمثال الشهيد عبد المنعم رياض

صورة تثير الجدل.. تمثال الشهيد عبد المنعم رياض وسط سوق خضار

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

بالصور

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد