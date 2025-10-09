بحضور لفيف من الأساقفة.. اجتماع اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية

اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمقر أسقفية الشباب، وذلك لتقييم مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام، والذي حمل شعار "تَمَسَّكْ بِمَا عِنْدَك"، وكذلك لاختيار شعار المهرجان لعام ٢٠٢٦.

مهرجان الكرازة المرقسية

شهد اللقاء حضور أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من مختلف الإيبارشيات وأحياء القاهرة والإسكندرية.

شهد اللقاء عرضًا للآتي:

- فيلم يحوي كل أنشطة وفعاليات المهرجان طوال العام، وأيضًا فعاليات التصفيات النهائية بمصر والمهجر.

- تقرير لكل ما عُمِل خلال العام من ملتقيات ومؤتمرات ودورات تدريبية.

- بمناسبة مرور 17 قرنًا على ظهور الصليب المقدس، تم استعراض بعض الاقتراحات التي تلقتها اللجنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد المناقشة والاستماع إلى آراء الآباء والخدام الحضور، تم الاتفاق على أن يكون شعار "يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا" (رو ٨: ٣٧) هو الشعار الرسمي لمهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٦.

هذا ومن المنتظر أن تجتمع اللجان التحضيرية للبدء في تحضير موضوعات ومسابقات العام الجديد.