الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
أخبار البلد

بحضور لفيف من الأساقفة.. اجتماع اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية

اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية
اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية
ميرنا رزق

اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمقر أسقفية الشباب، وذلك لتقييم مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام، والذي حمل شعار "تَمَسَّكْ بِمَا عِنْدَك"، وكذلك لاختيار شعار المهرجان لعام ٢٠٢٦.

مهرجان الكرازة المرقسية 

شهد اللقاء حضور أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من مختلف الإيبارشيات وأحياء القاهرة والإسكندرية.

شهد اللقاء عرضًا للآتي:
- فيلم يحوي كل أنشطة وفعاليات المهرجان طوال العام، وأيضًا فعاليات التصفيات النهائية بمصر والمهجر.
- تقرير لكل ما عُمِل خلال العام من ملتقيات ومؤتمرات ودورات تدريبية.
- بمناسبة مرور 17 قرنًا على ظهور الصليب المقدس، تم استعراض بعض الاقتراحات التي تلقتها اللجنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد المناقشة والاستماع إلى آراء الآباء والخدام الحضور، تم الاتفاق على أن يكون شعار "يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا" (رو ٨: ٣٧) هو الشعار الرسمي لمهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٦.

هذا ومن المنتظر أن تجتمع اللجان التحضيرية للبدء في تحضير موضوعات ومسابقات العام الجديد.

مهرجان الكرازة المرقسية أسقفية الشباب مهرجان الكرازة الأنبا بيمن الأنبا رافائيل

