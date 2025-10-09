الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع

47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع

47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيها للبيع

47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيها للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع

47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيها للبيع بنك العقاري المصري العربي: 47.43 جنيه للشراء، 47.53 جنيها للبيع

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي صاحب أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 48.32 جنيهًا، بينما جاء السعر الأدنى لدى بنك الكويت الوطني عند 48.09 جنيهًا، وهو ما يعكس هامشًا محدودًا جدًا للفروق السعرية بين البنوك.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.